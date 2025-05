Dhomini, Junior e Rafa encaram Prova dos Homens | Power Couple

Agora foi a vez de Dhomini, Junior e Rafa provarem o amor pelas esposas e cair no lugar delas. Junior demorou 10 segundos para puxar a corda, enquanto os demais acionaram a corda de imediato. Tali apostou alto em Rafa e, com isso, o casal assumiu o topo do ranking. Confira!



