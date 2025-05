‘Ela não é nada, ela precisa aparecer’, afirma Gretchen sobre atitudes de Tali | Power Couple

Depois do Quebra Power deste domingo (11), o clima ficou pesado na Mansão. Ana Paula reclamou com Fran sobre a forma como Silvia a trata. Na sala, André comentou com Rafa sobre o fato das pessoas se incomodarem com o tratamento que Silvia dá para ele. Rolou uma conversa entre Gretchen, Carol e Radamés, que mais tarde foi compartilhada para Tali e Rafa.



