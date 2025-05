Eles manipulam demais’, diz Fran sobre Carol e Radamés | Power Couple

Fran e Gi conversaram no quarto nesta terça-feira (13) sobre o comportamento de Carol e Radamés. “Eles não me soam como gente legal, no meu ponto de vista. Acho que eles manipulam demais, sinceramente. Eu não olhei com bons olhos quando eu entrei aqui. Eu falei para todo mundo, Carol tem cara de gente honesta, mas é só a cara”, disparou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!