Esdras pede desculpas a Rafa por atitude infeliz | Power Couple

Esdras quis aproveitar o momento em que só os homens estavam na sala para se desculpar com Rafa por uma fala que teve em relação a profissão do adversário. O repórter aceitou as desculpas do marido de Gretchen e chegaram a se abraçar. Logo em seguida, o músico desabafou com Everton sobre como estava se sentindo em relação a essa situação.



