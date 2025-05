Esdras, Rafa e Gui somam número enquanto giram em carro | Power Couple

Chegou a vez do terceiro grupo de maridos entrar no galpão de provas. Esdras, Rafa e Gui tiveram que encarar o desafio que testava suas habilidades matemáticas enquanto enfrentavam alguns fatores físicos. Um dos casais não completou o desafio por um único número.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!