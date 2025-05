Esferas do Poder definem a DR da semana | Power Couple

Antes de votarem, Rayanne e Victor analisaram as escolhas dos outros casais. No fim, o voto da dupla foi motivada pela defesa de outros aliados que também estavam na mira da DR. Além disso, Emilyn e Everton votaram em Tali e Rafa. A grande reviravolta ficou por conta de Gretchen e Esdras, que utilizaram o poder de suas esferas para duplicar os votos direcionados a Talira e Rafael Pessina, colocando-os na quarta vaga da DR desta semana.



