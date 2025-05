‘Está declarada guerra entre grupos’, diz Everton | Power Couple

Everton percebeu que Silvia e André estavam mais distantes dele e da esposa, Emilyn. Em contrapartida, a viúva do MC Catra e o motorista executivo também perceberam que o casal mudou a postura. O apresentador justificou que ele e a dentista se afastaram para ficar em uma posição mais observadora. “A gente percebeu que grupos se formaram desde o início, mas agora está declarada a guerra entre grupos e as pessoas que não estão em grupo nenhum precisam se posicionar”, afirmou em depoimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!