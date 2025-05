‘Eu não vejo outro motivo a não ser inveja’, declara Rayanne sobre atitudes de Fran | Power Couple

André comentou com Victor sobre algumas atitudes de Fran em relação à Rayanne. O marido de Silvia chegou a dizer que a influenciadora digital debochou do fato da atriz ter sido Miss Brasil. Depois de ouvir a história, o ator compartilhou a descoberta com a esposa, que se revoltou com a informação.. Logo depois, Rayanne conversou com André e comentou sobre o posicionamento de Fran: “Eu não vejo outro motivo a não ser inveja”.



