Everton discute com Rayanne e Victor após Quebra Power | Power Couple

Os ânimos ficaram aflorados na Mansão logo após o Quebra Power deste domingo (19). Victor comentou com seus aliados sobre a postura de Everton a dinâmica, o que gerou uma troca de farpas entre os dois e que logo virou uma briga. Rayanne entrou no meio da discussão para defender o marido. Emilyn foi a última a saber da confusão.



