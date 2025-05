Everton Neguinho questiona Eike Duarte sobre a possibilidade de se tornarem amigos | Power Couple

Silvia falou com Giovanna sobre como ela e André estão aproveitando a chance de estar no programa e também o fato deles terem se tornado o alvo de votos de Eike e seus aliados. Everton Neguinho quis conversar com o ator e o questionou se a relação entre eles pode se tornar uma amizade ou ficaria somente no âmbito de jogo. No quarto Jabuticaba, Esdras e Gretchen discutiram sobre as possíveis vantagens das Esferas do Poder.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!