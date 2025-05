Gi pede desculpas a Bia por conta do veto na Prova de Casais | Power Couple

Depois da Prova dos Homens, os casais começaram a discutir sobre as possíveis duplas que irão encarar a primeira DR da temporada. Gui conversou brevemente com Eros sobre o veto que recebeu para a Prova dos Casais, enquanto Gi se desculpou com Bia, do lado de fora da Mansão, pelo mesmo motivo. “Todo mundo tem um ponto de vista do jogo”, respondeu a estudante.



