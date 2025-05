Giovanna e Diego dão adeus ao Power Couple

A primeira eliminação oficial do Power Couple definiu o destino de Giovanna e Diego, que receberam a menor quantidade de votos do público e se tornaram o primeiro casal a deixar a competição. Em contrapartida, Tali e Rafa comemoraram a permanência na Mansão Power, retornando ao convívio com os outros participantes após a decisão do público. A saída de Giovanna e Diego marca o início de uma nova fase no jogo, com as alianças e estratégias sendo reavaliadas pelos casais restantes.



