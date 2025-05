Giovanna e Tali analisam o jogo pré-DR | Power Couple

Giovanna e Tali aproveitaram um momento à beira da piscina para discutir os acontecimentos que marcaram a Mansão Power antes da primeira DR da temporada. Com a proximidade de um novo ciclo, Giovanna compartilhou com Tali a ncessidade de se posicionarem abertamente sobre as situações, revelando também a existência de um certo "medo" dentro do ambiente do jogo.



