Gretchen detona Tali e Rafa: 'Arrogantes e antipáticos!' | Power Couple

Gretchen não poupou críticas a Tali e Rafa durante uma conversa com Esdras, relembrando as primeiras dinâmicas e faíscas durante o primeiro ciclo do programa. Com ironia, a cantora questionou se o casal teria bom desempenho em atividades artísticas como dança e canto, da mesma forma que ela. Ainda, complementou o racíocinio, classificando Tali e Gui como "nada simpáticos" e "arrogantes.



