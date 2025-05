Gretchen diz que pode votar em Tali e Rafa mesmo após trégua em embate | Power Couple

Em conversa com Bia e Gui, Nat e Eike e Esdras, Gretchen disse que mesmo após colocar os pingos nos “is” com Tali, isso não a impediria de votar no casal. Como estratégia de jogo, a engenheira e o ator também destacaram em depoimento que podem mirar em Tali e Rafa, mesmo com embate direto com Carol e Radamés.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!