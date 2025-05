Gretchen e Tali resolvem suas desavenças | Power Couple

Gretchen e Tali finalmente conversaram para acertar suas desavenças. A produtora questionou mais uma vez o real motivo por trás do ranço por parte da cantora. A esposa de Esdras revelou não ter nada contra a parceira de Rafa e até deu dicas para ela. Porém, no espaço de depoimento, ambas disseram que não serão amigas e continuam sendo opção de voto uma da outra.



