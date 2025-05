Gretchen e Talira batem boca após Prova das Mulheres | Power Couple

Ao final da prova, o clima estava tenso na Mansão Power. Na sala, um grupo comentava sobre a atitude de outros participantes. Já do lado de fora, um princípio de bate-boca entre Grethcen e Talira se iniciou. A cantora comentou com outras pessoas sobre a sinceridade de seu marido, mas de longe, Talira retrucou perguntando o porquê Esdras não falou de Pessina na cara dele. Na sequência, Gretchen se retirou para o quarto. "A gente não conversa com gente desse nível", completou.



