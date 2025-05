Gretchen pede a Fran para não ser salva da DR | Power Couple

Eros conversou com Júnior sobre como fica a relação deles depois dos atuais acontecimentos na Mansão e revelou como estava se sentindo com a fala de Antony no Quebra Power. Gretchen chamou Fran para conversar e pediu para que a influenciadora não a salvasse da DR caso essa for a vantagem das Esferas do Poder. No Quarto Abacaxi, Dhomini falou para Adriana que eles não podem salvar todos os participantes e que ela precisa evitar se intrometer em confusões dos outros.



