Márcia Fu recebe Giovanna e Diego para comentar sobre leite de aveia | Power Couple

Márcia Fu garantiu muita diversão ao relembrar o episódio de Gretchen com o leite de aveia de Esdras. Ao lado de Giovanna e Diego, o primeiro casal eliminado da edição, a Marciaterapeuta comentou sobre a situação. Além disso, a doutora Márcia respondeu dúvidas do público para um relacionamento de sucesso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!