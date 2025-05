Mulheres testam a memória dos parceiros sobre o relacionamento no desafio giratório | Power Couple

Na Prova dos Homens desta semana, as esposas questionaram seus maridos sobre informações cruciais e momentos marcantes do relacionamento, culminando em um teste de raciocínio matemático. Foi a vez dos casais Adriana e Dhomini, e Ana Paula e Antony encararem o desafio. Além disso, o apresentador Felipe Andreoli relembrou uma prova icônica de edições anteriores do Power Couple. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!