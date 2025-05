‘Não compactuo com esse tipo de jogo’, diz Carol Furlan sobre combinação de votos | Power Couple

Depois da votação, Gui se justificou para Carol e Radamés sobre ter ou não combinado voto com o “Grupo da Sala”. A judoca deixou claro que entende a decisão dos participantes em votar juntos, mas que não acha uma estratégia legal. “Não compactuo com esse tipo de jogo”, disse ela. Já no corredor dos quartos, Fran falou para a esposa de Radamés que não está contente com o clima que ficou na Mansão por causa dos votos combinados. Em seguida, Eike e Nat tentaram conversar com Tali sobre os motivos de terem votado nela, mas a produtora não quis ouvir.



