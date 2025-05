Primeira DR da temporada define futuro de três casais | Power Couple

A primeira DR da temporada do Power Couple colocou frente a frente os casais Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego, e Tali e Rafa. O público teve a responsabilidade de votar e decidir qual dupla seria salva, garantindo a permanência por mais um ciclo na competição. Enquanto Rafa Brites e Felipe Andreoli conduziam o bate-papo com os emparedados, os demais casais confinados na Mansão Power acompanhavam atentamente cada palavra e cada argumento, cientes de que o resultado da votação mudará a dinâmica do jogo.



