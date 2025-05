Queda livre: esposas dão seus palpites em Prova dos Homens | Power Couple

Na Sala de Apostas, as esposas deram o palpite para a Prova dos Homens. Para completar o desafio desta terça-feira (20) é preciso mostrar coragem e se jogar da plataforma dentro do limite de um minuto. O casal com maior saldo vai poder vetar alguém da Prova dos Casais e quem ficar em último do ranking já carimba o passaporte para a DR da semana. Gi e Eros, o casal eliminado do último ciclo, indicaram Nat para apostar às cegas.



