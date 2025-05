Rafa descobre qual foi a fala de Esdras sobre sua profissão | Power Couple

Rafa chamou Esdras para conversar e para tentar entender qual tinha sido a fala infeliz sobre a sua profissão. O marido de Gretchen revelou o que tinha dito e que foi em um momento de fúria. Logo em seguida, o repórter compartilhou a descoberta com a esposa, que ficou indignada com as falas do músico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!