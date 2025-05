Rafa e Victor pregam peça nas esposas ao final da Prova dos Homens | Power Couple

Rafa Pessina e Victor Pecoraro foram os últimos a enfrentarem a Prova dos Homens. Os dois cumpriram o desafio com tranquilidade e escalaram praticamente ao mesmo tempo. Felipe Andreoli sugeriu que eles pregassem uma peça em Tali Pessina e Raynne Pecoraro, dizendo que os maridos não conseguiram realizar a prova no tempo certo.



