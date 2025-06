‘Se sou sua inimiga aqui dentro, então vou ser’, dispara Emilyn para Everton | Power Couple

Emilyn e Everton conversavam nesta terça-feira (3) sobre a Prova dos Homens. O casal havia se desentendido após confusão com Rayanne e Victor. “Se você tiver comigo, eu estou com você, agora, se eu sou sua inimiga aqui dentro, aí eu vou ser sua inimiga”, disparou a dentista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!