Tali e Rafa vetam Nat e Eike da Prova dos Casais | Power Couple

Depois da Prova dos Homens, Felipe Andreoli apareceu na Mansão para anunciar qual casal ficou com o maior saldo nesse ciclo. Tali e Rafa conquistaram o primeiro lugar do ranking com o valor de R$ 100 mil. A produtora e o repórter também ganharam o direito de vetar uma das duplas da Prova dos Casais e escolheram Nat e Eike, por questões estratégicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!