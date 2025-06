Tali não cumpre prova e desaba em choro | Power Couple

Os últimos participantes da atividade tomaram um choque com os seus resultados. Tali sentou na retorescavadeira confiante de que iria concluir a ativade. Mas, com o passar do tempo, a influenciadora teve dificuldades. Quando faltava apenas uma caixa de energia, Tali se desesperou e não concluiu, o que fez a influenciadora desabar em choro. Na sequência, foi a vez de Adriana e Dhomini. A influenciadora se enrolou diversas vezes e também não concluiu a prova, fazendo com que o casal perdesse os R$ 38 mil apostados. Por fim, Ana Paula e Antony entraram na arena de provas dedicados. Ana Paula foi bem, ouviu as dicas de seu marido e conseguiu concluir a prova.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!