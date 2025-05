Tali rebate voto de Gretchen em votação: ‘Não tem argumento’ | Power Couple

Gretchen e Esdras mantiveram seu voto do início do jogo em Tali e Rafa. “Meu voto, enquanto ela estiver na casa, vai ser no Rafael e na Talira. E eu não tenho nada para comentar”, disse a cantora. Tali, por sua vez, não deixou de rebater: “Nunca tem, né, não tem argumento”, alfinetou. O repórter também citou o dia em que os dois voltaram da DR. Além disso, Adriana e Dhomini votaram em Carol e Radamés. A justificativa do empresário foi por conta de uma discussão que ele teve com a judoca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!