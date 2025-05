Veja como ficou o ranking da 1ª Prova das Mulheres | Power Couple

A primeira Prova das Mulheres do segundo ciclo testou a sintonia e o conhecimento dos casais sobre os gostos de seus parceiros na decoração. A divulgação do ranking gerou grande expectativa entre os aliados, especialmente em relação à formação da próxima DR. Em um momento de descontração, Eros comenta "Amanhã é torcer pro coleguinha errar, né?".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!