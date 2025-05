Veja quem votou em quem na primeira DR da temporada | Power Couple

Ana Paula e Antony foram os primeiros garantidos na DR deste ciclo. A tensão entre a dupla foi forte demais e eles terminaram na última colocação na Prova dos Casais. A segunda vaga ficou para o casal com menor saldo no ciclo. Giovanna e Diego ficaram na última posição do ranking após Fran e Junior conseguirem uma virada incrível no desafio do choque e garantirem a imunidade. Tali e Rafa foram os mais votados na noite desta quinta-feira (1º) e completaram a última vaga da DR. Veja como foi!



