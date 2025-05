Votação acirrada define clima de formação da terceira DR | Power Couple

Emilyn e Everton votaram no casal com quem têm menos afinidade na convivência. Ana Paula e Antony retribuíram o voto a Carol e Radamés, motivados por um comentário de Carol sobre a dinâmica de votação durante a sala de apostas das provas. Já Talira e Pessina adotaram uma postura estratégica, votando em Ana Paula e Antony como forma de se protegerem da berlinda com o apoio de seus aliados.



