Engenheiros promovem tour técnico durante o IBC 2025 Comitiva formada pela RECORD, RECORD News, Abratel e LM Telecom participa de agenda exclusiva em um dos maiores encontros mundiais de mídia, entretenimento e tecnologia Diversos|Do R7 15/09/2025 - 14h57 (Atualizado em 15/09/2025 - 14h57 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A comitiva brasileira conheceu tecnologias da TV 3.0 durante o IBC 2025 em Amsterdã.

A TV 3.0, baseada na tecnologia ATSC 3.0, oferece qualidade de imagem em 4K e 8K, som imersivo e personalização de conteúdo.

Os transmissores da GatesAir são essenciais para distribuir o sinal de TV de forma eficiente e gratuita para os lares brasileiros.

A chegada da TV 3.0 marca uma nova era na televisão brasileira, oferecendo mais interatividade e experiências audiovisuais de alta qualidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Divulgação Abratel

A programação da comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) no IBC 2025, em Amsterdã, contou com um tour técnico especial liderado pelos engenheiros da RECORD, RECORD News e LM Telecom.

A agenda estratégica fez parte da programação exclusiva da comitiva e aproximou os profissionais das tendências que devem impactar o setor, como as tecnologias que irão integrar a TV 3.0.

O grupo também conheceu os últimos lançamentos para captação, edição, exibição, transmissão de conteúdo, além de recursos de inteligência artificial e virtualização de estúdios.

Divulgação Abratel Marcelo Blum, gerente de arquitetura e tecnologia da Videodata

Entre as visitas, esteve o estande Pebble, responsável pelo máster da TV 3.0. A tecnologia de automatização de diversas listas gerenciará os múltiplos conteúdos de vídeo na nova geração de televisão.

‌



“A Pebble tem uma grande importância na TV 3.0 porque é responsável por todo o playout [sistema responsável por organizar, automatizar e colocar no ar todo o conteúdo] e por toda essa questão de orquestração de aplicações, disparar aplicativos e comercialização segmentada para poder aumentar a receita da emissora”, explica Marcelo Blum, gerente de arquitetura e tecnologia da Videodata.

E acrescenta: “Promovemos toda uma estrutura do core da TV 3.0, dos equipamentos que são a base da nova tecnologia, e da exibição – que é fundamental para gerar comercialização para diferentes cidades e usuários. Com isso, temos um ecossistema de vídeo e dados muito completo para atender as emissoras nessa migração que será tão desafiadora.”

‌



Divulgação Abratel Myriam Renard, chefe das Américas na Dalet

IA no setor de mídia

Durante a visita, a comitiva também esteve no estande da Dalet e conheceu a ferramenta Dalia, aplicação de IA para automatização e aceleração de processos no gerenciamento de mídia.

‌



Myriam Renard, chefe das Américas na Dalet e responsável pela operação no Brasil, destacou que a ferramenta é “uma nova forma de pensar”.

“Apresentamos o produto Dalia, que para nós é a revolução de como pensamos a mídia e a forma de trabalhar. Com a ferramenta, será possível otimizar o tempo e dedicar mais energia à parte criativa - que faz a grande diferença - enquanto nós cuidamos da parte técnica”, conta.

Para Tomaso D’Angelo W. Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, a agenda foi uma oportunidade de conhecer fornecedores da TV 3.0, como empresas de transmissores, soluções de codificação de áudio e vídeo, tecnologias para camada de transporte e exibição de conteúdo.

Uma delas foi a GatesAir, referência mundial em soluções de transmissão “over-the-air”, que permitem que o sinal de TV seja enviado pelo ar de forma eficiente e gratuita.

“O tour técnico não apenas possibilitou um intercâmbio direto entre profissionais brasileiros e especialistas internacionais, mas também ofereceu uma visão estratégica sobre as tendências que devem impactar o setor”, afirma o supervisor.

Divulgação Abratel Na imagem, Isaías Ribeiro, diretor da LM Telecom, e Veríssimo de Jesus, assessor executivo do CEO da RECORD

Visão da comitiva sobre o IBC 2025

Elias Serafim Pereira Ramos, gerente de engenharia da RECORD News, está visitando o IBC pela primeira vez. Especialista na área de transmissão terrestre e satelital, atuou na implantação das estações terrenas de transmissão via satélite das geradoras do Grupo RECORD e na implantação de transmissores de alta potência, reforçadores e seus sistemas irradiantes, operando em sincronismo SFN via satélite.

“Como é minha primeira participação neste evento, minha expectativa é ver as últimas inovações, aprender sobre as mudanças do setor de broadcast que acontecem em diferentes partes do mundo e ter a oportunidade de me conectar com líderes de outras culturas e empresas, criando uma valiosa rede de contatos e possíveis parcerias. Expectativas estas que já estão se confirmando desde nossas visitas às empresas na França.”

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial ao IBC 2025