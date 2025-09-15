Engenheiros promovem tour técnico durante o IBC 2025
Comitiva formada pela RECORD, RECORD News, Abratel e LM Telecom participa de agenda exclusiva em um dos maiores encontros mundiais de mídia, entretenimento e tecnologia
A programação da comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) no IBC 2025, em Amsterdã, contou com um tour técnico especial liderado pelos engenheiros da RECORD, RECORD News e LM Telecom.
A agenda estratégica fez parte da programação exclusiva da comitiva e aproximou os profissionais das tendências que devem impactar o setor, como as tecnologias que irão integrar a TV 3.0.
O grupo também conheceu os últimos lançamentos para captação, edição, exibição, transmissão de conteúdo, além de recursos de inteligência artificial e virtualização de estúdios.
Entre as visitas, esteve o estande Pebble, responsável pelo máster da TV 3.0. A tecnologia de automatização de diversas listas gerenciará os múltiplos conteúdos de vídeo na nova geração de televisão.
“A Pebble tem uma grande importância na TV 3.0 porque é responsável por todo o playout [sistema responsável por organizar, automatizar e colocar no ar todo o conteúdo] e por toda essa questão de orquestração de aplicações, disparar aplicativos e comercialização segmentada para poder aumentar a receita da emissora”, explica Marcelo Blum, gerente de arquitetura e tecnologia da Videodata.
E acrescenta: “Promovemos toda uma estrutura do core da TV 3.0, dos equipamentos que são a base da nova tecnologia, e da exibição – que é fundamental para gerar comercialização para diferentes cidades e usuários. Com isso, temos um ecossistema de vídeo e dados muito completo para atender as emissoras nessa migração que será tão desafiadora.”
IA no setor de mídia
Durante a visita, a comitiva também esteve no estande da Dalet e conheceu a ferramenta Dalia, aplicação de IA para automatização e aceleração de processos no gerenciamento de mídia.
Myriam Renard, chefe das Américas na Dalet e responsável pela operação no Brasil, destacou que a ferramenta é “uma nova forma de pensar”.
“Apresentamos o produto Dalia, que para nós é a revolução de como pensamos a mídia e a forma de trabalhar. Com a ferramenta, será possível otimizar o tempo e dedicar mais energia à parte criativa - que faz a grande diferença - enquanto nós cuidamos da parte técnica”, conta.
Para Tomaso D’Angelo W. Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, a agenda foi uma oportunidade de conhecer fornecedores da TV 3.0, como empresas de transmissores, soluções de codificação de áudio e vídeo, tecnologias para camada de transporte e exibição de conteúdo.
Uma delas foi a GatesAir, referência mundial em soluções de transmissão “over-the-air”, que permitem que o sinal de TV seja enviado pelo ar de forma eficiente e gratuita.
“O tour técnico não apenas possibilitou um intercâmbio direto entre profissionais brasileiros e especialistas internacionais, mas também ofereceu uma visão estratégica sobre as tendências que devem impactar o setor”, afirma o supervisor.
Visão da comitiva sobre o IBC 2025
Elias Serafim Pereira Ramos, gerente de engenharia da RECORD News, está visitando o IBC pela primeira vez. Especialista na área de transmissão terrestre e satelital, atuou na implantação das estações terrenas de transmissão via satélite das geradoras do Grupo RECORD e na implantação de transmissores de alta potência, reforçadores e seus sistemas irradiantes, operando em sincronismo SFN via satélite.
“Como é minha primeira participação neste evento, minha expectativa é ver as últimas inovações, aprender sobre as mudanças do setor de broadcast que acontecem em diferentes partes do mundo e ter a oportunidade de me conectar com líderes de outras culturas e empresas, criando uma valiosa rede de contatos e possíveis parcerias. Expectativas estas que já estão se confirmando desde nossas visitas às empresas na França.”
*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial ao IBC 2025