‘Novo padrão da TV traz experiência inédita ao telespectador’, afirma Cesar Donato

Durante o IBC 2025, em Amsterdã, a comitiva brasileira conheceu as tecnologias que vão permitir a chegada da TV 3.0 ao Brasil. Segundo Cesar Donato, CEO da Foccus Digital, o novo padrão traz uma nova forma de assistir TV, tanto para a indústria quanto para o telespectador.

A TV 3.0, baseada na tecnologia ATSC 3.0, representa a convergência do sinal de TV com a internet, oferecendo qualidade 4K e 8K, som imersivo, interatividade e personalização de conteúdo de acordo com a localização e preferências do público.

A GatesAir, presente há quase 100 anos no mercado, é referência mundial em soluções de transmissão “over-the-air”. Segundo Veríssimo de Jesus, assessor executivo do CEO da RECORD, essa tecnologia permite que o sinal de TV seja enviado pelo ar de forma eficiente e sem nenhum custo para os lares brasileiros.

“Os transmissores de TV são essenciais para distribuir o sinal de maneira confiável e consistente, conectando a emissora ao telespectador e possibilitando a entrega de conteúdos em alta definição e com novas funcionalidades de interatividade”, explica Veríssimo.

A Foccus Digital, parceira da GatesAir no Brasil, vem se preparando há dois anos para a chegada desse novo padrão.

“Nós estamos muito felizes com a adoção desse novo padrão que traz não só pra indústria, mas para o telespectador uma nova forma de assistir TV, com a inclusão de dados de interatividade”, disse Donato.

Ele ressaltou ainda a importância da parceria com a GatesAir: “Temos em nosso portfólio um hall de parceiros que provêm tecnologia de ponta para essa nova imersão tecnológica no mundo broadcast.”

Para Veríssimo, a TV 3.0 marca o início de uma nova era para a televisão brasileira.

“A TV 3.0 não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma transformação no jeito de se fazer televisão. Ela permitirá ampliar a oferta de conteúdos e abrir espaço para novas formas de comunicação com o público”, afirmou.

Com a adoção do novo padrão, o telespectador brasileiro terá acesso a mais interatividade, conteúdos segmentados e experiências audiovisuais de alta qualidade, consolidando um marco histórico para a radiodifusão do país.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial ao IBC 2025