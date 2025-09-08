IBC 2025: RECORD marca presença em evento global de mídia e tecnologia Executivos integram comitiva com Abratel e LM Telecom e cumprem agenda técnica na França e em Amsterdã Diversos|Do R7 08/09/2025 - 10h29 (Atualizado em 08/09/2025 - 10h29 ) twitter

A 56ª edição do IBC 2025 será realizada em setembro de 2025 Divulgação Abratel

De 10 a 15 de setembro, a RECORD estará presente no IBC (International Broadcasting Convention) 2025, um dos maiores encontros mundiais de mídia, entretenimento e tecnologia, ao lado da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e da LM Telecom.

Representando a RECORD, fazem parte da comitiva o assessor executivo do CEO, Veríssimo de Jesus; o diretor-geral da sucursal em Brasília, Luciano Ribeiro; e o supervisor de engenharia e tecnologia também da capital federal, Tomaso D’Angelo W. Papi. Anderson Souza e Elias Serafim, presidente e gerente de engenharia da RECORD News, respectivamente, também integram a delegação.

O grupo conta ainda com a presença do diretor-geral da Abratel, Samir Nobre, e do diretor e do gerente de telecomunicações da LM Telecom, Isaías Ribeiro e Jonatas Rodrigues.

A feira acontece em Amsterdã, na Holanda, mas a delegação cumprirá agenda técnica na França, com visitas às instalações da Enensys, do TDF Group e da Ateme.

Primeira parada: França

A jornada começa na França, mais precisamente em Rennes, na sede da Enensys. A comitiva será recebida pelo CTO Richard Lhermite e pelo vice-presidente de vendas para a América Latina, Bruno Tariant, que apresentarão as equipes de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa dedicadas à TV 3.0 (DTV+), satélite e soluções avançadas de monitoramento.

Em seguida, a delegação segue para Paris, onde visitará o TDF Group para conhecer sua estrutura operacional e uma emissora que já opera em 5G Broadcast. A tecnologia permite a transmissão de conteúdos ao vivo - como TV aberta ou eventos esportivos - diretamente para dispositivos compatíveis (smartphones, por exemplo) sem a necessidade de chip ou plano de dados, com maior estabilidade e baixa latência.

Com uma rede de mais de 18 mil pontos de operação, a TDF atua como operadora neutra, oferecendo serviços que vão da radiodifusão tradicional à cobertura móvel de alta velocidade e implantação de fibra.

Ainda na capital francesa, a comitiva visitará o centro de desenvolvimento da Ateme, multinacional especializada em entrega de vídeo. Em apresentação conduzida por Christophe Burdinat, diretor de tecnologia e padronização, e Nertan Azevedo, diretor comercial para a América Latina, os executivos apresentarão práticas de P&D e soluções de vídeo, além de condutas voltadas à sustentabilidade e ao bem-estar dos colaboradores.

Rumo a Amsterdã

A agenda termina no IBC 2025, na capital holandesa. Distribuído em 14 pavilhões temáticos, o grupo percorrerá painéis e exposições sobre transformação digital, novos modelos de negócios e tecnologias emergentes.

Este ano, uma atração especial celebra o centenário da televisão, revisitando sua história e apontando os caminhos para o futuro do audiovisual. A mostra especial “100 Years of Television” apresentará como o meio moldou a cultura e impulsionou avanços tecnológicos — da chegada da cor e da expansão via satélite à transição digital e à era do streaming.

Ali, a delegação irá explorar experiências práticas em IA generativa, produção virtual, streaming de baixa latência e redes privadas 5G.

Feira reúne os principais fornecedores do setor de mídia, entretenimento e tecnologia Divulgação IBC

TV 3.0 em pauta

Um dos principais focos da comitiva será a TV 3.0, nova geração da televisão aberta e gratuita no Brasil. Com decreto assinado recentemente pelo presidente Lula, o país inicia uma nova fase de modernização para integrar a tecnologia, que vai possibilitar desde transmissões híbridas a imagem em resolução em 4K ou 8K.

Portanto, os participantes farão um tour personalizado e encontros com autoridades internacionais para debater estratégias de adoção e regulamentação do novo padrão.

“Estamos em um momento de avançarmos na transformação digital para continuarmos como radiodifusão e Grupo cada vez mais relevantes e competitivos em tecnologia e novos modelos de negócios. As agendas estratégicas têm um olhar focal em soluções para TV 3.0, 5G Broadcast e inteligência artificial”, afirma D’Angelo.

Para Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, é importante estar nos locais que definem a evolução do setor. “A presença da comitiva da Abratel nesta missão na Europa reforça nosso compromisso em acompanhar de perto as inovações que moldam o futuro da radiodifusão. No IBC 2025 e na agenda especial na França, vamos dialogar com fabricantes, reguladores e parceiros internacionais, sempre com o objetivo de trazer para o Brasil as melhores referências. A TV aberta segue forte e resiliente, preparando-se para um salto tecnológico com a TV 3.0”.

Toda a cobertura estará disponível no R7 e nas redes sociais da Abratel. Acompanhe!