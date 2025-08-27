RECORD marca presença na assinatura do decreto da TV 3.0 Representantes de diversas áreas e afiliadas estiveram em Brasília nesta quarta-feira (27) para participar da solenidade Diversos|Do R7 27/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h59 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Setor de radiodifusão se uniu para a assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0

A assinatura do decreto que oficializa a regulamentação da TV 3.0 no Brasil reuniu nesta quarta-feira (27), em Brasília, as principais lideranças do setor de radiodifusão.

Representando o governo, estiveram presentes o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro das comunicações, Frederico Siqueira; o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Sidônio Palmeira; a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o presidente da Anatel, Carlos Baigorri; e o secretário de Radiodifusão, Wilson Diniz.

“Hoje é um dia histórico para a radiodifusão no Brasil. Essa tecnologia vai permitir uma TV aberta gratuita com mais interatividade e acessibilidade para a nossa população”, celebrou Siqueira.

Em mais um aceno à unificação do setor em prol da televisão aberta, os líderes de emissoras também marcaram presença: Marcus Vieira, CEO da RECORD; Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo; João Carlos Saad, presidente do Grupo Band; e Renata Abravanel, presidente do SBT.

‌



A RECORD esteve fortemente representada por seu corpo diretivo, reforçando uma participação ativa no processo de transformação da televisão aberta. Além do CEO, Luiz Cláudio Costa, presidente da emissora, também esteve na cerimônia.

“Estamos muitos felizes em participar desse momento histórico para a televisão brasileira. A união do setor de radiodifusão tem sido fundamental e vai continuar sendo, para que essa nova tecnologia alcance todos os lares brasileiros de forma gratuita”, afirmou Costa.

‌



Ao lado deles, diretamente de São Paulo, participaram Veríssima de Jesus, assessor do CEO; Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da RECORD; André Dias, superintendente de rede; Anderson Souza, presidente da RECORD News; e José Marcelo, diretor de operações e engenharia.

“A assinatura do decreto foi um passo importante e necessário para a implementação da TV 3.0, que trará mais interatividade e assertividade na entrega comercial, além de uma maior prestação de serviço”, disse Dias.

‌



Lideranças de afiliadas também estiveram presentes, como Fábio Tucilho, diretor executivo da RECORD Rio; Chaim Zaher, acionista do Grupo Thathi; Vanderlei Luxemburgo, proprietário da TV Jovem; Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes; Cícero Soares Rocha, diretor executivo da RECORD Goiás; e Tiago Issa, diretor jurídico da TV Paranaíba.

“Hoje foi um marco na comunicação brasileira, principalmente na TV aberta, que deu um enorme avanço de modernidade. Será muito bom para nossos parceiros comerciais e para a população”, disse Luxemburgo.

Para o superintendente da TV Guararapes, o momento foi de extrema importância para o mercado regional. “Estamos muito felizes e, ao mesmo tempo engajados, para levar para o nordeste o que há de melhor em conteúdo e em oportunidade comercial”.

Divulgação RECORD Emissoras Corpo diretivo da RECORD esteve presente na cerimônia

No Distrito Federal, onde aconteceu a cerimônia, a presença foi expressiva. O time da RECORD Brasília foi representado por Luciano Ribeiro, diretor-geral, acompanhado de Douglas Lopes, diretor comercial; Roberto Munhoz, diretor de jornalismo; Isaías Ribeiro, da LM Telecom; e Tomaso Papi, supervisor de engenharia e tecnologia. Profissionais de áreas-chave da redação, programação e comercial também fizeram parte.

A Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), entidade que defende a radiodifusão brasileira, integrou a solenidade, representada pelo presidente Márcio Novaes, e pelo diretor-geral, Samir Nobre.

“A radiodifusão brasileira é única. Poucos tem a qualidade, dedicação e força da televisão brasileira. Tudo isso calcado no pilar da confiança, qualidade, credibilidade e respeito ao povo brasileiro. Isso é fundamental”, afirmou Novaes.

Decreto da TV 3.0

A chegada da TV 3.0 promete transformar a experiência do telespectador, oferecendo melhoria nas imagens, mais interatividade e novos formatos publicitários. Dentre as mudanças, estão:

- Imagem em resolução 4K com HDR;

- Som 3D (áudio imersivo);

- Personalização do conteúdo para cada usuário;

- Recursos de acessibilidade (como Libras e audiodescrição);

- Integração com a internet, onde ele pode interagir diretamente com a programação; e

- Capacidade de segmentar transmissões por região e perfil.

A chamada “TV interativa” vai reunir uma série de funcionalidades que, até então, eram restritas às plataformas de streaming.

Agora, a televisão passa a ser mais dinâmica, participativa e conectada ao digital. Não se trata apenas de um avanço tecnológico, mas uma mudança na forma de criar e consumir conteúdo audiovisual.

A mudança, no entanto, será feita de forma organizada. De acordo com o Ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, o serviço deve ser colocado em operação nas grandes capitais em torno de um ano, para contemplar a Copa do Mundo de 2026.

O cronograma de transição ainda ver ser construído com entidades da indústria, mas a previsão inicial é de que, em 15 anos, o sinal digital seja desativado - o prazo pode ser prorrogado.