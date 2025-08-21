RECORD destaca papel do regionalismo e os desafios da TV 3.0 na SET EXPO 2025 O superintendente de rede da emissora, André Dias, palestrou no evento nesta quarta-feira (20) ao lado de diretores da Globo e do SBT Diversos|Do R7 21/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h18 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo; Roberto Dias Lima Franco, conselheiro da SET; Daniel Abravanel, diretor de rede e relações institucionais do SBT; e André Dias, superintendente de rede da RECORD

A RECORD mantém participação expressiva na SET EXPO 2025, maior evento de tecnologia e negócios do setor de mídia e entretenimento da América Latina. Nesta quarta-feira (20), André Dias, superintendente de rede, integrou um debate sobre a força do regionalismo e os desafios da TV 3.0.

Ao lado de Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo, e Daniel Abravanel, diretor de rede e relações institucionais do SBT, Dias participou do painel “Evolução dos Modelos de Distribuição e a Sustentabilidade das Redes”.

Para o superintendente, fortalecer as afiliadas significa não apenas ampliar o alcance da emissora, mas também consolidar uma rede capaz de oferecer conteúdos e campanhas relevantes e de qualidade.

“Nosso núcleo de rede enxerga o potencial dos grandes eventos regionais e da excelência que tem a nossa programação local para fazer campanhas direcionadas para determinados públicos e partes do país. Temos a cultura de apoiar, de valorizar e de permitir que o nosso afiliado se estruture e cresça cada vez mais”, afirma Dias.

Leonora, por sua vez, destacou que a força da televisão está em dois pilares: a sincronicidade, que permite às pessoas vivenciarem momentos coletivos, e o pertencimento, que conecta o público ao regional.

“Posso ter milhões assistindo ao mesmo conteúdo, mas a camada de pertencimento, de se conectar no âmbito local e pessoal, é um atributo que a construção de rede permite”, reforçou.

Nesse contexto, a DTV+, a próxima geração da televisão digital, surgirá como peça estratégica. A tecnologia permitirá que as emissoras desenvolvam modelos diferenciados de entrega e de publicidade assertiva, mas os custos da migração acendem um alerta.

“Para nós, radiodifusores e cabeça de rede, é interessante fazermos a mudança. Mas é necessário ter recurso para isso. No ato do decreto, na semana que vem, devemos pedir que o governo analise, de forma consciente, linhas de crédito - seja de instituições federais ou regionais - para dar ao nosso afiliado a condição financeira para implementação”, alerta o superintendente da RECORD.

Abravanel acrescenta que os investimentos são altos e exigem uma união do setor para universalizar o acesso ao novo modelo de televisão.

“As emissoras farão muita coisa em conjunto – Globo, SBT, Band, RECORD – tanto pela Aesp [Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo], quanto pela Abert [Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão] e pela Abratel [Associação Brasileira de Rádio e Televisão]. Estamos nos juntando cada vez mais e pressionando o governo e os bancos para que ajudem no financiamento dos equipamentos”, conclui o diretor do SBT.

Divulgação RECORD Emissoras A sala estava cheia para acompanhar o painel

O futuro da TV em pauta

A nova era da televisão está sendo fortemente debatida na SET EXPO. Além dos painéis desta quarta, na última terça-feira (19), o CEO da RECORD, Marcus Vieira, discutiu sobre os rumos do setor ao lado de Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo; Daniela Beyruti, CEO do SBT; e Claudio Luiz Giordani, CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

No mesmo dia, o superintendente de relações institucionais e presidente da Abratel, Márcio Novaes, participou do painel “O Futuro da TV no Brasil” e defendeu que o país está pronto para implementar a DTV+.

“A experiência que tivemos na transição do analógico para o digital e da banca C para a Ku preparou a radiodifusão para a TV 3.0. Nosso objetivo não é apenas empresarial, é também social: garantir que a população continue desfrutando gratuitamente da TV Aberta”, disse Novaes.

Divulgação RECORD Emissoras Novaes também defendeu o setor de radiodifusão brasileiro

Sobre a SET EXPO

A SET Expo 2025 acontece de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, soluções e inovações em tecnologia, mídia e entretenimento.