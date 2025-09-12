RECORD encerra agenda na França com visita à empresa referência em 5G Broadcast Comitiva da RECORD, RECORD News, Abratel e LM Telecom conheceu as instalações do TDG Group Diversos|Do R7 12/09/2025 - 12h03 (Atualizado em 12/09/2025 - 12h04 ) twitter

default Comitiva conheceu as instalações e inovações do grupo francês Crédito: Divulgação Abratel

A comitiva da RECORD, RECORD News, Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e LM Telecom encerrou a agenda na França, nesta quinta-feira (11), em uma visita ao TDF Group, empresa referência em serviços de telecomunicações e mídia e líder nos testes de implementação do 5G Broadcast no país.

O encontro foi conduzido por Pascale Varnière, diretora geral de negócios audiovisual; Djamel Leroul, head de inovação; e Jerome Andres, diretor de marketing, transmissão e redes.

Divulgação RECORD Emissoras Grupo teve contato com os testes da 5G Broadcast realizados pela empresa Crédito: Divulgação Abratel

A delegação iniciou a visita conhecendo a estrutura operacional do TDF Group e realizando uma reunião regulatória para discutir e tirar dúvidas sobre a operação em 5G Broadcast. Depois, seguiu para a parte prática.

Na emissora, os presentes fizeram um tour técnico e observaram de perto a operação com essa tecnologia, que permite a transmissão de conteúdos ao vivo – como TV aberta e grandes eventos – diretamente para dispositivos compatíveis, sem desconto do plano de dados, garantindo estabilidade e baixa latência.

Em parceria com a France Télévisions, o TDF Group foi o primeiro a realizar um teste em larga escala da 5G Broadcast durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A experiência permitiu que centenas de telespectadores tivessem acesso aos conteúdos ao vivo de diversos canais — de televisão e de rádio — em toda a região parisiense.

Divulgação RECORD Emissoras Comitiva subiu na torre onde estão os transmissores das emissoras ligadas ao TDF Group e a antena de transmissão Crédito: Divulgação Abratel

Para encerrar a visita, a comitiva pôde subir na torre onde estão concentrados os transmissores de todas as emissoras para as quais a empresa presta serviços de radiodifusão e a antena de transmissão.

“Visitar o grupo TDF na França nos permitiu conhecer de perto a operação de uma referência global em transmissão e 5G Broadcast. Nosso objetivo é trazer essa experiência para o telespectador brasileiro, explorando novas oportunidades de distribuição de conteúdo e fortalecendo a TV aberta com soluções inovadoras e eficientes”, celebra Samir Nobre, diretor-geral da Abratel.

Para Djamel Leroul, a principal vantagem da tecnologia é que, assim como a televisão aberta, ela é gratuita e está disponível em qualquer lugar e a qualquer momento.

“Essa acessibilidade e gratuidade são altamente valorizadas pelos usuários, pois tornam a tecnologia social, no sentido de criar coesão entre as pessoas. Na França, chamamos a 5G Broadcast de ‘televisão portátil’, a TV da mobilidade. Hoje, ela está disponível principalmente em smartphones, mas no futuro poderá estar presente em carros, no metrô e até no TGV [em francês, Trem de Grande Velocidade]. Espero, em breve, assistir ao primeiro lançamento da 5G Broadcast no Brasil”, afirma.

Depois de conhecer as instalações e inovações do TDF Group, a comitiva segue para Amsterdã, na Holanda, onde participará do IBC 2025, um dos maiores encontros mundiais de mídia, entretenimento e tecnologia.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Paris