RECORD visita empresa referência em soluções de vídeo para a TV 3.0

Nesta quinta-feira (11), a comitiva formada pela RECORD, RECORD News, Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e LM Telecom realizou uma visita institucional à sede da Ateme, em Paris, para conhecer as soluções voltadas à DTV+ (TV 3.0).
O grupo percorreu a sede e os laboratórios de alto desenvolvimento da empresa ao lado de Nertan Neri Azevedo, diretor comercial para a América Latina; Christophe Burdinat, diretor de tecnologia e padronização; e Bruno Magalhães, diretor de desenvolvimento de negócios LATAM.
Reconhecida mundialmente como líder em soluções de compressão e entrega de vídeo, o tour possibilitou uma imersão em serviços audiovisuais mais sustentáveis, estratégias para aprimorar a experiência do usuário final e novas oportunidades de receita por meio da personalização e inserção de anúncios nos conteúdos - peças essenciais à TV 3.0.
“Estamos sempre na vanguarda do desenvolvimento. No core da Ateme, temos times dedicados à inovação, e a DTV+ traz uma renovação importante para o mercado. A expectativa para o Brasil e a América Latina é excelente. O Brasil é um dos maiores players globais em emissoras abertas, um mercado muito relevante. Com a TV 3.0, vamos conseguir conquistar uma participação além do broadcast, aproveitando modelos de negócio e inserções de propaganda direcionada já consolidados no digital. As perspectivas para os próximos anos são muito positivas”, explica Azevedo.
Para Jonatas Rodrigues, gerente de telecomunicações da LM Telecom, a visita foi uma oportunidade de conhecer de perto os serviços da empresa.
“A visita nos permitiu acompanhar a operação internacional de um parceiro estratégico, conhecer as instalações, percorrer a empresa e entender o funcionamento do laboratório, observando como as soluções da Ateme são desenvolvidas e testadas”, diz.
O encontro na empresa francesa faz parte da agenda da comitiva no IBC 2025, que tem um objetivo claro: conhecer e testar as principais soluções tecnológicas voltadas à DTV+ e ao mercado brasileiro.
