RECORD visita empresa referência em soluções de vídeo para a TV 3.0 Comitiva formada pela emissora, RECORD News, Abratel e LM Telecom esteve na sede da Ateme, em Paris Diversos|Do R7 12/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 12/09/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Evento Balanço Geral nos Bairros ocorreu no Salvador Norte Shopping com mais de 5 mil pessoas.

Foram oferecidos serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e orientação jurídica.

Apresentadores interagiram com o público, destacando o compromisso da RECORD Bahia com a comunidade.

Eventos futuros estão programados, promovendo cidadania e solidariedade em Salvador. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Divulgação Abratel Da esquerda para a direita, Bruno Magalhães, diretor de desenvolvimento de negócios LATAM na Ateme; Nertan Neri Azevedo, diretor comercial para a América Latina na empresa francesa; Tomaso D’Angelo W. Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília; Elias Serafim, gerente de engenharia da RECORD News; Jonatas Rodrigues, gerente de telecomunicações da LM Telecom

Nesta quinta-feira (11), a comitiva formada pela RECORD, RECORD News, Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e LM Telecom realizou uma visita institucional à sede da Ateme, em Paris, para conhecer as soluções voltadas à DTV+ (TV 3.0).

O grupo percorreu a sede e os laboratórios de alto desenvolvimento da empresa ao lado de Nertan Neri Azevedo, diretor comercial para a América Latina; Christophe Burdinat, diretor de tecnologia e padronização; e Bruno Magalhães, diretor de desenvolvimento de negócios LATAM.

Reconhecida mundialmente como líder em soluções de compressão e entrega de vídeo, o tour possibilitou uma imersão em serviços audiovisuais mais sustentáveis, estratégias para aprimorar a experiência do usuário final e novas oportunidades de receita por meio da personalização e inserção de anúncios nos conteúdos - peças essenciais à TV 3.0.

“Estamos sempre na vanguarda do desenvolvimento. No core da Ateme, temos times dedicados à inovação, e a DTV+ traz uma renovação importante para o mercado. A expectativa para o Brasil e a América Latina é excelente. O Brasil é um dos maiores players globais em emissoras abertas, um mercado muito relevante. Com a TV 3.0, vamos conseguir conquistar uma participação além do broadcast, aproveitando modelos de negócio e inserções de propaganda direcionada já consolidados no digital. As perspectivas para os próximos anos são muito positivas”, explica Azevedo.

‌



Para Jonatas Rodrigues, gerente de telecomunicações da LM Telecom, a visita foi uma oportunidade de conhecer de perto os serviços da empresa.

“A visita nos permitiu acompanhar a operação internacional de um parceiro estratégico, conhecer as instalações, percorrer a empresa e entender o funcionamento do laboratório, observando como as soluções da Ateme são desenvolvidas e testadas”, diz.

‌



O encontro na empresa francesa faz parte da agenda da comitiva no IBC 2025, que tem um objetivo claro: conhecer e testar as principais soluções tecnológicas voltadas à DTV+ e ao mercado brasileiro.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Paris

Divulgação Abratel Comitiva cumpre agenda técnica na França e, depois, segue para Amsterdã