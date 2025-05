RECORD Summit 2025 reúne emissoras para debater regionalização, inovação e futuro Lideranças da cabeça de rede, executivos das 108 afiliadas e parceiros discutiram a percepção e os rumos da RECORD no mercado Diversos|Do R7 05/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h25 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras RECORD Summit reuniu afiliadas de todo o país para reafirmar o protagonismo da emissora no jornalismo e no entretenimento

Durante quatro dias no Clara Ibiúna Resort, a RECORD realizou o RECORD Summit 2025, um encontro estratégico que reuniu diretores da cabeça de rede, executivos das 108 emissoras de todo o Brasil e líderes das áreas de jornalismo, programação, realities, artístico e futebol.

O objetivo do evento foi discutir o momento atual da emissora e, principalmente, definir as direções para o futuro da marca em um mercado comercial altamente competitivo. Entre os dias 27 e 30 de maio, os participantes acompanharam trocas de ideias, discussões sobre tendências e alinhamentos estratégicos.

“O RECORD Summit 2025 foi um momento único para alinharmos propósitos, ouvirmos diferentes vozes da nossa rede e traçarmos juntos os caminhos que vão fortalecer ainda mais a presença e a relevância da RECORD em todo o Brasil”, celebrou André Dias, superintendente de rede da emissora.

O encontro foi além das fronteiras internas: nomes de peso do mercado também marcaram presença. Igor Puga, CMO da Zamp, e Nathalia Garcia, CMO do Bradesco, participaram dos debates, enquanto João Branco — eleito o profissional de marketing mais admirado do Brasil e integrante do top 10 de CMOs pela Forbes — ministrou uma palestra sobre propósito, inovação e conexão com o consumidor.

Além do foco comercial, o evento reforçou um dos motes mais simbólicos da emissora: “A RECORD tem a sua cara e o seu sotaque”. A regionalização ganhou destaque, reconhecendo que uma marca com presença nacional precisa refletir as cores, nuances e culturas locais.

Tecnologia e inovação também tiveram espaço central nas conversas. A chegada da TV 3.0, que promete transformar a experiência do telespectador, e o impacto da inteligência artificial nos bastidores e nas telas foram pontos fortes da programação.

Presenças marcantes

A abertura do dia 29 foi conduzida por Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular. Já o encerramento, ficou a cargo de Cleber Machado e Paloma Tocci, que comandaram o painel “Futebol como palco de grandes histórias e grandes marcas” — uma homenagem à importância do esporte na construção de narrativas e no fortalecimento de parcerias comerciais.

Mais do que um encontro corporativo, o RECORD Summit 2025 sinalizou uma emissora em movimento, disposta a ouvir, questionar e se reinventar para manter relevância em um mercado em constante transformação.

