Gabriel Rotta encerra trajetória de 20 anos na TV Gazeta e inicia novo desafio profissional Jornalista construiu carreira na emissora acreana, onde atuou como repórter, apresentador, comentarista esportivo e diretor de jornalismo

Divulgação TV Gazeta

A trajetória do jornalista Gabriel Rotta na TV Gazeta chega ao fim após 20 anos de atuação na emissora. Natural de Santa Catarina, ele chegou ao Acre em 2006 e, desde então, construiu uma carreira marcada por diferentes experiências no jornalismo e pela participação em importantes momentos da televisão acreana.

Ao longo de duas décadas, Gabriel desempenhou diversas funções na emissora. Começou como repórter e ampliou sua atuação profissional, passando pela apresentação de programas, comentários esportivos e, posteriormente, pela direção de jornalismo. Uma trajetória que acompanhou diferentes fases da TV Gazeta e contribuiu para a construção de sua história profissional no estado.

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Durante esse período, estabeleceu relações profissionais e pessoais com diferentes integrantes da equipe, compartilhando projetos, coberturas jornalísticas, desafios e momentos que marcaram sua passagem pela emissora.

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Agora, Gabriel inicia um novo capítulo de sua vida. Ao lado da esposa e das duas filhas, retorna a Santa Catarina, seu estado de origem, onde seguirá para novos desafios profissionais.

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A TV Gazeta registra o reconhecimento pelos 20 anos de contribuição do jornalista à emissora e destaca a importância de sua participação na trajetória do jornalismo da empresa.