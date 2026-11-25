Laboratório Carlos Chagas conquista o título da 7ª Copa TV Gazeta de Futsal Decisão reuniu grande público no Ginásio do Sesi, contou com jogos das categorias de base e celebrou mais uma edição do torneio que movimenta o esporte acreano

Divulgação TV Gazeta

A 7ª Copa TV Gazeta de Futsal chegou ao fim com uma grande festa no Ginásio do Sesi, em Rio Branco. A decisão reuniu um grande público e marcou o encerramento de mais uma edição da competição, que também abriu espaço para a valorização das categorias de base.

Antes da partida principal, dois jogos movimentaram a programação, com disputas pelas categorias Sub-9 e Sub-10, destacando o trabalho desenvolvido pelas escolinhas de futsal e o incentivo à formação de novos talentos.

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O evento também contou com a presença de autoridades e empresários que apoiam o esporte acreano. O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou a importância da competição e a intenção de fortalecer ainda mais a parceria. Já o empresário Marcello Moura ressaltou a premiação e projetou uma edição ainda maior para 2027.

Na grande decisão, o Laboratório Carlos Chagas levou a melhor sobre o Real Athletic, vencendo por 7 a 2. Com o resultado, a equipe conquistou o troféu de campeã da sétima edição da Copa TV Gazeta de Futsal.

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A competição foi encerrada com casa cheia e transmissão ao vivo da TV Gazeta, reforçando o compromisso da emissora com o incentivo ao esporte e a valorização do futsal acreano.