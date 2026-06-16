TH+ Em Movimento leva cidadania, serviços gratuitos e solidariedade, no distrito de Campo Grande em Campinas Evento da TH+ Record, do Grupo Thathi, reúne mais de 1.000 pessoas, em uma manhã de muita diversão e prestação de serviços

Divulgação TH+

O distrito do Campo Grande, em Campinas, recebeu no último sábado (13) a terceira edição do TH+ Em Movimento, evento promovido pela TH+ Record, do Grupo Thathi, em parceria com o vereador Arnaldo Salvetti, que levou prestação de serviços gratuitos, entretenimento e solidariedade para a população. Realizado das 9h às 13h, na Praça da Concórdia, o evento reuniu mais de mil pessoas ao longo da manhã.

Além dos diversos atendimentos gratuitos oferecidos à comunidade, o público acompanhou uma edição especial do Balanço Geral de Sábado, transmitido ao vivo diretamente do local. Todos os apresentadores da emissora participaram da ação, interagindo com os visitantes, tirando fotos e fortalecendo a proximidade com os telespectadores.

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Durante o evento, a população teve acesso a serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, orientações odontológicas, veterinárias e jurídicas, testes de acuidade visual, corte de cabelo masculino, design de sobrancelhas, esmaltação, tranças femininas, além de informações sobre vagas de emprego e cursos gratuitos.

A solidariedade também marcou presença. Os participantes que realizaram a doação de alimentos concorreram ao sorteio de uma TV de 32 polegadas. Toda a arrecadação de alimentos será destinada ao Banco de Alimentos de Campinas, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

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O TH+ Em Movimento tem como objetivo aproximar a emissora da comunidade, promovendo cidadania, acesso a serviços essenciais e momentos de lazer para toda a família. A iniciativa reforça o compromisso da TH+ Record com o desenvolvimento social e o bem-estar da população das cidades onde atua.