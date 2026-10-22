Corinthians x Vasco se enfrentam pelo Brasileirão com transmissão da TV Leste RECORD Cruz-Maltino e Timão se enfrentam em São Januário pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta para evitar o rebaixamento

Divulgação TV Leste

Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com transmissão da TV Leste para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD para todo o país com exclusividade na tv aberta.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Timão aparece em 16º lugar, com 33 pontos. O duelo é importante para os dois clubes na reta final da competição.

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Como chegam as equipes

O Vasco chega ao confronto depois de ser eliminado pelo Boca Juniors nas semifinais da Copa Sul-Americana, com derrota por 3 a 1 no Maracanã.

Agora, o time comandado por Pedro Emanuel volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e também mantém a disputa da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Palmeiras na semifinal.

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Na Série A, o Cruz-Maltino soma 35 pontos e ocupa a 15ª posição, com uma partida pendente.

A equipe busca aproveitar o fator casa para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento e se recuperar da eliminação continental.

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O Corinthians, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena.

O resultado manteve o clube paulista na 16ª colocação, com 33 pontos, apenas um à frente do Internacional, primeiro time dentro do Z-4.

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O técnico Clarence Seedorf assumiu o comando da equipe em 11 de outubro e trabalha para melhorar o condicionamento físico e o entrosamento do elenco.

A presença do treinador à beira do campo em São Januário depende da regularização do visto de trabalho no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Desfalques do Corinthians

O Corinthians terá baixas importantes para o compromisso no Rio de Janeiro. O atacante Memphis Depay sofreu um edema muscular de grau 1 no bíceps femoral da coxa direita e está fora da partida.

O zagueiro Gabriel Paulista também é desfalque após sofrer um estiramento muscular no adutor da perna esquerda. Já o volante Raniele segue em recuperação depois de passar por cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

O meia Zakaria Labyad e o atacante Kayke continuam em recuperação após cirurgias para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e não têm previsão de retorno aos gramados em 2026.

Vasco busca reação após eliminação continental

Apesar da queda na Copa Sul-Americana, o Vasco tenta transformar a frustração em motivação para a reta final do Brasileirão.

O calendário ainda reserva a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no início de novembro, mas a prioridade imediata é conquistar pontos para se afastar da parte inferior da tabela.

Pedro Emanuel destacou a importância do confronto contra o Corinthians e projetou um ambiente de apoio em São Januário.

O treinador também ressaltou a necessidade de competitividade diante de um adversário que vive situação semelhante na classificação.