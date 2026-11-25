TV Leste RECORD apoia encerramento do Festival Abrasel de Gastronomia e incentiva o desenvolvimento regional Emissora reforça seu compromisso com iniciativas que valorizam os empreendedores, fortalecem a economia e promovem a cultura e a gastronomia de Governador Valadares e região

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD é apoiadora da grande Festa de Encerramento da quarta edição do Festival Abrasel de Gastronomia, promovido pela Abrasel Regional Vale do Rio Doce. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de novembro, na Açucareira, em Governador Valadares (MG), com entrada gratuita.

A participação da TV Leste reforça o compromisso da emissora com o incentivo a iniciativas que movimentam a economia, valorizam os talentos regionais e contribuem para o desenvolvimento social, cultural e turístico do Leste de Minas Gerais.

‌



Por meio desse apoio, a emissora fortalece a divulgação de ações que dão visibilidade aos empreendedores locais, incentivam o consumo nos estabelecimentos da região e aproximam a comunidade de projetos que fazem a diferença na vida das pessoas.

Ao longo de novembro, o Festival Abrasel mobilizou restaurantes, bares, cafeterias, hamburguerias, pizzarias e outros empreendimentos do setor de alimentação fora do lar. A iniciativa promoveu a criatividade gastronômica, apresentou pratos exclusivos e promocionais e estimulou a circulação de consumidores, contribuindo para o fortalecimento dos negócios locais.

‌



TV Leste amplia a participação e a visibilidade do Festival

A parceria da TV Leste RECORD com o Festival Abrasel de Gastronomia também se estende à cobertura e à divulgação das iniciativas ao longo do evento. A emissora contribui com entrevistas com os organizadores, notas nos telejornais, reportagens especiais e espaço para alguns participantes apresentarem seus talentos e produtos ao público.

Um dos destaques é o quadro “Receitas da TV Leste”, exibido todas as segundas-feiras, às 11h30, ao vivo, no Balanço Geral, na TV Leste. A atração recebe participantes do festival para apresentar receitas, compartilhar experiências e mostrar a diversidade e a criatividade da gastronomia regional.

‌



Essa atuação amplia o alcance do festival, valoriza os estabelecimentos participantes e aproxima ainda mais os consumidores dos empreendedores locais, fortalecendo a gastronomia como parte importante da identidade e da economia de Governador Valadares e região.

Para a TV Leste, apoiar projetos como esse também significa cumprir seu papel como veículo de comunicação comprometido com a região, reconhecendo iniciativas que geram oportunidades, movimentam diferentes setores e valorizam a identidade local.

‌



“A TV Leste acredita na força das iniciativas que fazem nossa região crescer. Apoiar o Festival Abrasel é valorizar os empreendedores, incentivar a gastronomia e fortalecer a economia e a cultura local. Nosso compromisso vai além de informar: queremos estar presentes e contribuir com ações que geram oportunidades e benefícios para toda a comunidade”, destaca Yuri Coelho, gerente de Marketing da TV Leste.

A festa de encerramento será o momento de celebrar os resultados do festival, reconhecer os estabelecimentos participantes e reunir a população em torno da gastronomia e da música. Um encontro que valoriza quem empreende, gera empregos e contribui diariamente para o desenvolvimento de Governador Valadares.

Programação da Festa de Encerramento

Sexta-feira | 27 de novembro

19h – Início do evento

19h30 – Premiação dos vencedores de cada categoria

21h – Show com a Banda Gertrudes

23h – Show com Christian Lima

1h – Encerramento

Sábado | 28 de novembro

19h – Início do evento

19h30 – Show com Dill Silva

22h – Show com Tati Meira

1h – Encerramento

Com entrada gratuita, a Abrasel convida toda a população de Governador Valadares e região para participar dessa celebração de sabores, música e reconhecimento. Uma oportunidade de prestigiar os empreendedores, valorizar a gastronomia regional e fortalecer os laços com a comunidade.

A festa celebra a identidade gastronômica de Governador Valadares, os sabores que conectam pessoas, geram oportunidades e fortalecem a cultura local.