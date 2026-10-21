Em novembro: GV vira capital do sabor com o 4º Festival Abrasel de Gastronomia com apoio da TV Leste Evento com cobertura da afiliada RECORD movimenta economia e turismo com criações gastronômicas exclusivas e valores promocionais

Divulgação TV Leste

Governador Valadares (MG) se prepara para receber, entre os dias 02 e 28 de novembro, a quarta edição do Festival Abrasel de Gastronomia, uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Regional Vale do Rio Doce. O evento com apoio da TV Leste RECORD promete movimentar a economia local, fomentar o turismo e valorizar a cultura gastronômica da cidade e região.

Duas etapas de sabor e competição

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Durante o festival, o público poderá experimentar pratos exclusivos criados especialmente para o evento, disponíveis nos estabelecimentos participantes com preços promocionais. Além disso, os clientes terão a oportunidade de votar eletronicamente, ajudando a eleger os melhores em cada categoria.

Paralelamente, um corpo de jurados técnicos visitará os restaurantes de forma “às cegas”, sem que os estabelecimentos saibam quando ou quem os avaliará. As notas do júri somam-se às do público, e os vencedores serão revelados na festa de encerramento, marcada para os dias 27 e 28 de novembro, na Açucareira, com praça de alimentação, atrações musicais e entrada franca.

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Este ano, o festival reúne mais de 60 estabelecimentos em bairros diferentes de Valadares e região, com cerca de 90 pratos exclusivos, distribuídos em 10 categorias:

•À La Carte

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•Prato Gourmet

•Petisco

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•Buteco

•Hambúrguer/Lanchonete

•Pizza

•Self Service

•Café/Padaria

•Fitness

•Prato Típico

Reconhecimento oficial

A relevância do Festival Abrasel foi reconhecida pela Câmara Municipal de Governador Valadares, que aprovou projeto de lei incluindo o evento no calendário oficial de festividades do município. Esse reconhecimento reforça a importância do festival como motor de desenvolvimento econômico, cultural e turístico para a cidade.

Sobre a Abrasel

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) é uma entidade nacional que atua na defesa, promoção e fortalecimento do setor de alimentação fora do lar. Presente em todo o Brasil, a Abrasel busca criar um ambiente de negócios mais justo e dinâmico, apoiando empreendedores e promovendo iniciativas que valorizam a gastronomia e estimulam o crescimento sustentável das cidades e regiões.

Realização da Abrasel – Regional Vale do Rio Doce

Apresentado por: Ambev – Coelho Diniz – Frigoleste – Sicredi – Águas de Valadares

Patrocínio: Vale – REC 7

Apoio: Prefeitura Municipal de Governador Valadares – Sebrae – Senac - Plus Comunicação Visual - Pede Aí - Click Atende – TV Leste

Produção: 776 Produções