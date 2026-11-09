Reis — A Esperança estreia nesta terça-feira (10) na tela da TV LESTE RECORD
Acompanhe o início da jornada de Asa à frente do Reino de Judá
A 13ª temporada da série Reis, intitulada A Esperança, estreia nesta terça-feira, 10 de novembro, às 22h na tela da TV Leste RECORD, para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais.
A nova fase da superprodução da RECORD vai focar no início do reinado de Asa, trazendo novos conflitos, alianças e disputas pelo poder. Os episódios também ficam disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus.