TV Leste reforça jornalismo com a chegada da repórter Letícia Lima Nova integrante da equipe de jornalismo chega a Governador Valadares para reforçar a cobertura do Balanço Geral e do MG Record no Leste de Minas.

Divulgação TV Leste Foto: Gabriele Vitória - TV Leste

A TV Leste apresenta uma novidade em sua equipe de jornalismo. A jornalista Letícia Lima é a nova repórter da emissora e passa a integrar o time responsável pela cobertura dos principais acontecimentos do Leste de Minas.

Graduada em Jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA), Letícia reúne experiências profissionais em diferentes veículos de comunicação. Ao longo da carreira, atuou como repórter no Jornal A Tribuna e na RECORD TV Interior, na Região dos Lagos, além de ter trabalhado na Record Rio, no Rio de Janeiro (RJ).

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Agora, em Governador Valadares (MG), a jornalista chega à TV Leste com o desafio de estar cada vez mais próxima das comunidades, levando ao público informação, prestação de serviço, histórias e os principais fatos da região.

“Estou muito feliz com esse novo desafio e com a oportunidade de conhecer ainda mais o Leste de Minas. Chego com muita disposição para ouvir as pessoas, contar histórias e levar informação de qualidade ao público da TV Leste”, destaca Letícia Lima.

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A nova repórter passa a atuar nas produções do Balanço Geral e do MG Record, fortalecendo a presença da TV Leste nas ruas e ampliando a cobertura jornalística regional.

Com a chegada de Letícia, a TV Leste reforça seu compromisso com um jornalismo próximo, dinâmico e conectado à realidade das cidades do Leste de Minas.

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Jornalismo regional como prioridade

A chegada da repórter acontece em um momento de expansão da TV Leste, que recentemente ampliou sua presença na parabólica digital, passando a alcançar 190 municípios pelo canal 7.

Segundo o Atlas de Cobertura RECORD (abril de 2025), a emissora está presente em aproximadamente 1 milhão de residências, ampliando o alcance do conteúdo produzido na região.

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O jornalismo regional é um dos principais pilares da TV Leste, com 96 horas mensais de programação jornalística ao vivo. De segunda a sexta-feira, a emissora exibe o Balanço Geral, às 11h30, e o MG Record, às 18h55.

A programação local também conta, aos sábados, com o Morar360, além de atrações da RECORD e produções independentes que valorizam o conteúdo regional, como TV Car, Top TV, IURD TV, Nosso Tempo, TV Univale e Super Vale.

A chegada de Letícia Lima fortalece ainda mais o compromisso da TV Leste RECORD com a informação, a prestação de serviço e a valorização das histórias e acontecimentos do Leste de Minas.