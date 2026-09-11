A Fazenda 18 estreia na TV Leste RECORD na segunda (14) com muitas surpresas 18ª edição terá 22 peões e um prêmio de gente grande: R$ 2,5 milhões

Divulgação TV Leste

Está chegando a hora! A nova temporada de A Fazenda, estreia na próxima segunda-feira (14), na TV Leste RECORD. O programa chega à maioridade com muitas surpresas. A porteira ainda nem abriu, mas já dá para ter uma ideia do tamanho dessa disputa.

A Fazenda 18 terá 22 peões e um prêmio de gente grande: R$ 2,5 milhões. Uma temporada histórica que marca a maioridade do reality mais polêmico da TV. E quem comanda a fazenda é ela: Adriane Galisteu: “Eu gosto da Fazenda, sou louca por ela”, comenta a apresentadora.

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Este ano, os participantes vão encontrar uma sede diferente. Do lado do quarto, uma das novidades dessa temporada: o camarim. Entre um retoque e outro antes das festas e dos programas ao vivo, este também pode virar cenário de conversas, estratégias e até conflitos. Do jeitinho que o público gosta.

Outra novidade é chegada da jornalista Christina Rocha, que vai chega ao time para apresentar os produtos digitais de A Fazenda 18 e a ex-jogadora de vôlei e ex-peoa, Márcia Fu segue, cada vez mais animada, com os quadros de humor do programa, na TV e no portal R7. E o elenco? Esse é ainda o grande segredo. Carelli até deu algumas pistas: tem solteiros, solteiras e até parentes ou agregados de famosos.