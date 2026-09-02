Maple Run 2026 – Famílias em movimento pelo bem com apoio da TV Leste RECORD
Corrida em Governador Valadares (MG) promove o esporte, família e solidariedade em um grande evento para a comunidade
Uma escola de educação bilíngue com método canadense, com apoio da TV Leste RECORD, realizará em Governador Valadares (MG), a Maple Run 2026, um evento que nasce com o propósito de reunir famílias, alunos, colaboradores, parceiros e toda a comunidade em torno de três importantes pilares: esporte, saúde e solidariedade.
Mais do que uma corrida é uma oportunidade de promover momentos de convivência, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer os laços entre a comunidade escolar e a sociedade.
Um evento que vai além do esporte
O evento também possui um importante caráter beneficente. Todo o lucro arrecadado com o evento será destinado ao GAPON – Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica – Governador Valadares, transformando cada inscrição e cada parceria em uma oportunidade de contribuir com quem precisa.
A iniciativa reforça um dos valores que fazem parte da essência da escola de educação bilíngue: educar para além dos muros da escola, formando cidadãos conscientes, empáticos e capazes de transformar positivamente a sociedade.
Comunidade, famílias e parceiros
A realização da Maple Run 2026 conta com a participação e o apoio de empresas, patrocinadores e parceiros que acreditam na importância de iniciativas que promovam saúde, bem-estar e responsabilidade social.
Uma experiência para toda a família
A Maple Run foi pensada para que a corrida seja apenas uma parte de uma experiência maior. O evento busca proporcionar um ambiente de alegria, movimento, convivência e celebração, no qual crianças, jovens, adultos e seus pets possam participar juntos.
Para os organizadores, incentivar o esporte desde cedo é também uma forma de ensinar valores importantes como disciplina, perseverança, respeito, cooperação e superação.
Serviço
- Evento: Maple Run 2026
- Data: 19/09/2026
- Horário: 7h
- Local: Arena Itaville, R. Vinte e Cinco, 420 - Santos Dumont I, Gov. Valadares - MG
Modalidades:
- Largada masculina e feminina 5 km: 8h15
- Largada de 100 m (até 2 anos): 9h30
- Largada de 200 m (até 3 anos): a seguir
- Largada de 300 m (de 4 anos a 5 anos): a seguir
- Largada de 400 m (de 6 anos a 7 anos): a seguir
- Largada de 400 m (de 8 anos a 9 anos): a seguir
- Largada de 500 m (de 10 anos a 11 anos): a seguir
- Largada e chegada acontecerão na Arena Itaville.
Inscrições: apenas para alunos, amigos e familiares dos alunos Maple Bear
Caráter: Esportivo, familiar e beneficente
Educação bilíngue com método canadense em GV
A escola de educação bilíngue canadense em Governador Valadares, oferece uma educação baseada na metodologia do Canadá, valorizando o desenvolvimento integral dos alunos e a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo.
Por meio de iniciativas como a Maple Run, a escola amplia esse propósito para além da sala de aula, fortalecendo a conexão com as famílias e com toda a comunidade.
Maple Run 2026: Famílias em movimento pelo bem!
- Assessoria de Comunicação: Bruna Aguiar | 33 988471134