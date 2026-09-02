Maple Run 2026 – Famílias em movimento pelo bem com apoio da TV Leste RECORD Corrida em Governador Valadares (MG) promove o esporte, família e solidariedade em um grande evento para a comunidade

Divulgação TV Leste

Uma escola de educação bilíngue com método canadense, com apoio da TV Leste RECORD, realizará em Governador Valadares (MG), a Maple Run 2026, um evento que nasce com o propósito de reunir famílias, alunos, colaboradores, parceiros e toda a comunidade em torno de três importantes pilares: esporte, saúde e solidariedade.

Mais do que uma corrida é uma oportunidade de promover momentos de convivência, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer os laços entre a comunidade escolar e a sociedade.

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Um evento que vai além do esporte

O evento também possui um importante caráter beneficente. Todo o lucro arrecadado com o evento será destinado ao GAPON – Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica – Governador Valadares, transformando cada inscrição e cada parceria em uma oportunidade de contribuir com quem precisa.

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A iniciativa reforça um dos valores que fazem parte da essência da escola de educação bilíngue: educar para além dos muros da escola, formando cidadãos conscientes, empáticos e capazes de transformar positivamente a sociedade.

Comunidade, famílias e parceiros

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A realização da Maple Run 2026 conta com a participação e o apoio de empresas, patrocinadores e parceiros que acreditam na importância de iniciativas que promovam saúde, bem-estar e responsabilidade social.

Uma experiência para toda a família

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A Maple Run foi pensada para que a corrida seja apenas uma parte de uma experiência maior. O evento busca proporcionar um ambiente de alegria, movimento, convivência e celebração, no qual crianças, jovens, adultos e seus pets possam participar juntos.

Para os organizadores, incentivar o esporte desde cedo é também uma forma de ensinar valores importantes como disciplina, perseverança, respeito, cooperação e superação.

Serviço

Evento: Maple Run 2026

Data: 19/09/2026

Horário: 7h

Local: Arena Itaville, R. Vinte e Cinco, 420 - Santos Dumont I, Gov. Valadares - MG

Modalidades:

Largada masculina e feminina 5 km: 8h15

Largada de 100 m (até 2 anos): 9h30

Largada de 200 m (até 3 anos): a seguir

Largada de 300 m (de 4 anos a 5 anos): a seguir

Largada de 400 m (de 6 anos a 7 anos): a seguir

Largada de 400 m (de 8 anos a 9 anos): a seguir

Largada de 500 m (de 10 anos a 11 anos): a seguir

Largada e chegada acontecerão na Arena Itaville.

Inscrições: apenas para alunos, amigos e familiares dos alunos Maple Bear

Caráter: Esportivo, familiar e beneficente

Educação bilíngue com método canadense em GV

A escola de educação bilíngue canadense em Governador Valadares, oferece uma educação baseada na metodologia do Canadá, valorizando o desenvolvimento integral dos alunos e a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo.

Por meio de iniciativas como a Maple Run, a escola amplia esse propósito para além da sala de aula, fortalecendo a conexão com as famílias e com toda a comunidade.

Maple Run 2026: Famílias em movimento pelo bem!